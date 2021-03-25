Курс гривни на межбанке в четверг ослабился третий день подряд и достиг 27,99 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг ослабился до 27,99 грн/$1 с 27,92 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,98-28,00 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,98 грн/$1 с 27,87 грн/$1 в среду.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 26 марта – до 27,9698 грн/$1 с 27,8706 грн/$1 накануне.

Как сообщалось, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился с 27,6825 грн/$1 во вторник до 27,92 грн/$1 по состоянию на четверг.