Экономика

18:07 25.03.2021

Дорожная отрасль Украины до 2023 года полностью перейдет на европейские стандарты и принципы - глава "Укравтодора"

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Дорожная отрасль Украины до 2023 года полностью перейдет на европейские стандарты и принципы - глава "Укравтодора"

Дорожная отрасль Украине до 2023 года полностью перейдет на европейские стандарты и принципы; институциональные реформы начнутся с государственного дорожного научно-исследовательского института ГП "ГосдорНИИ".

Как заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков в ходе презентации трехлетнего плана трансформации агентства в ГП "ГосдорНИИ”, именно "ГосдорНИИ" будет отвечать за внедрение реформ при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Команды поддержки реформ при "Укравтодоре", а также "Укравтодора".

"Проводя изменения на уровне институтов, мы обеспечиваем их необратимость. Выбранный нами вектор реформ - безальтернативный. Наш ключевой партнер на этом пути - ЕБРР, потому что в рамках подписанного в прошлом году кредитного соглашения мы не только строим дороги, но и внедряем четыре системные реформы", - написал на своей странице в Facebook Кубраков.

По его словам, комплекс мероприятий, которые планируется внедрить, можно разделить на несколько направлений.

Первый – предотвращение коррупционных рисков на всех уровнях. Речь идет о переводе всей тендерной документации в электронный формат. Планируется создавать методологию закупок для разных видов работ, продолжается разработка открытого реестра асфальтобетонных заводов и калькулятора учета опыта подрядчика. Последние проекты реализуются при поддержке проекта TAPAS, финансируемого правительством США.

Второе - управление качеством дорог. "Укравтодор" уже обновил подход к мониторингу дорог, а в 2021 году продолжится сбор инструментальных данных об эксплуатационном состоянии дорог. К 2022 году планируется полностью автоматизировать процесс приоритезации дорожных работ через систему HDM-4, которую используют 134 правительства по всему миру.

На крупнейших дорожных проектах планируется применить международно признанные формы договоров, в том числе - FIDIC, NEC и др. Это означает, что система ценообразования, арбитраж и другие системные вещи будут приведены к стандартам ЕС.

"Речь идет о максимальной диджитилизации процессов, создании условий для использования новейших технологий, а главное - минимизации коррупционных рисков на всех этапах управления дорожным хозяйством. Приглашаю всех экспертов приобщаться к этому процессу - пока у нас есть все инструменты, чтобы вытеснить из отрасли устаревшие советские нормы", - отметил замдиректора ГП "ГосдорНИИ" по вопросам евроинтеграции Станислав Гвоздиков.

Государственный научно-исследовательский институт "ГосдорНИИ" - научное учреждение по вопросам строительства, ремонта и эксплуатационного содержания дорог и транспортных сооружений, это главная организация по вопросам ценообразования в дорожной отрасли.

Сфера деятельности ГП "ГосдорНИИ" охватывает разработку теоретических основ, экспериментальных лабораторных и натурных исследований, внедрение результатов работ в практику строительства дорог и мостов, их содержание, обследование, ремонт и реконструкцию с разработкой нормативно-инструктивного обеспечения.

Теги: #укравтодор #кубраков
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