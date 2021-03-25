Экономика

15:37 25.03.2021

ЕБА поддерживает исключительно судебный порядок аннулирования спецразрешений на недропользование

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ЕБА поддерживает исключительно судебный порядок аннулирования спецразрешений на недропользование

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддерживает исключительно судебный порядок аннулирования спецразрешений на недропользование, сообщила координатор комитета промышленной экологии и стабильного развития ЕБА Ольга Бойко.

"На заседании 19 марта 2021 года СНБО принял решение об аннулировании специальных разрешений на пользование недрами 19 компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Украины. В то же время, в указе президента, которым вводится в действие решение СНБО, отсутствуют законные основания для такого решения", – сказала Бойко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Проанализировав юридическую составляющую вопроса, ЕБА пришла к заключению, что выдача, отказ в выдаче, переоформление и аннулирование разрешений на пользование недрами, согласно украинскому законодательству, осуществляется по предварительному решению суда.

"По мнению бизнеса, власти должны всячески способствовать созданию прозрачных и равных правил ведения бизнеса в стране и способствовать верховенству права. Очень важно, чтобы иностранные инвесторы были уверены в стабильности украинского правового поля. Это необходимо, чтобы не произошло снижение притока инвестиций, так необходимых для восстановления Украины после негативных экономических явлений, вызванных в том числе COVID-19", – отметила Бойко.

"Ассоциация понимает вызовы, которые стоят перед нашей страной, и, в то же время, надеется, что все решения будут иметь законные основания", – подытожила эксперт ЕБА.

Теги: #недропользование #еба
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