АМКУ рекомендовал крупным сетям АЗС не нарушать конкуренцию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг предоставил рекомендации крупным сетям автозаправочных станций (АЗС) с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынке розничной реализации нефтепродуктов.

В то же время детали рекомендаций в сообщении комитета не приведены.

Речь, в частности, идет ООО "Вест Петрол Маркет" (WOG), ООО "Евро Пауэр" (БРСМ-Нафта), ООО "Авантаж-7", ООО "ОККО Драйв", ПАО "Укрнафта", ПИИ "АМИК Украина", ООО "Альянс Холдинг" (Shell), ООО "СОКАР Петролеум", ЧП "Укрпалетсистем" (UPG) и ООО "Глуско Ритейл".

Как сообщалось, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко на совещании с представителями крупных сетей АЗС 18 марта сообщил, что правительство будет внимательно отслеживать, и бороться с возможными проявлениями спекуляций на топливном рынке, продолжит диалог с его участниками для сохранения ценовой стабильности и отсутствия дефицита.