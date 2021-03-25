Экономика

15:17 25.03.2021

Ощадбанк и Укргазбанк после подписания договоров с Госэнергоэффективности открыли выдачу "теплых кредитов"

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Ощадбанк и Укргазбанк после подписания договоров с Госэнергоэффективности открыли выдачу "теплых кредитов"

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережения Украины (Госэнергоэффективности) подписал договоры о взаимодействии по реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году с Ощадбанком и Укргазбанком.

"Таким образом, Ощадбанк и Укргазбанк готовы начать в этом году выдачу населению "теплых кредитов", часть которых возмещает государство", – сообщается на сайте Госэнергоэффективности в четверг.

В агентстве отметили, что размер компенсации составляет 35% по энергоэффективным мероприятиям в частных домах и 20% при покупке твердотопливных котлов, с повышением этого размера до 35% для субсидиантов.

При этом в агентстве призвали как можно скорее обращаться в банки, поскольку наблюдается высокий спрос на участие в программе.

По словам главы Госэнергоэффективнсти Константина Гуры, приведенным в сообщении, наилучший эффект дает комплексная термомодернизация дома, позволяющая экономить на его отоплении до 50% и больше.

Согласно постановлению Кабмина от 30 сентября 2020 года, финансирование программы в 2021 году составит 150 млн грн. Кроме того, расширен перечень энергоэффективного оборудования для жилых домов, подпадающего под действие программы – кредиты можно будет брать под покупку интеллектуальных счетчиков, энергоаккумулирующих систем и оборудования для зарядки электротранспорта.

Из-за снижения суммы финансирования, заложенной на 2021 год, программа "теплых кредитов" Госэнергоэффектиности не будет распространяться на ОСМД, которым предлагалось продолжить кредитование через Фонд энергоэффективности.

Теги: #недвижимость #укргазбанк #кредиты #ощадбанк
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