Основные акционеры Калашников и Сoncorde Сapital выкупили миноритарную долю медсети "Добробут" у Horizon Capital

Основные акционеры Олег Калашников и инвесткомпания Сoncorde Сapital выкупили миноритарный пакет акций медицинской сети "Добробут" у инвесткомпании Horizon Capital, сообщается на сайте Сoncorde Сapital со ссылкой на заявление Horizon Capital.

Согласно сообщению, финансовые детали сделки не разглашаются.

Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа отметил, что компания видит большую перспективу в развитии частного сектора медицины.

"Мы совместно с Олегом Калашниковым приняли решение выкупить долю Horizon Capital, поскольку видим большую перспективу в развитии сектора частной медицины. Рынок медицинских услуг оценивается в $6 млрд, при этом потребность в качественных услугах в Украине в настоящее время очень велика, а предложение – недостаточное, и у нас есть амбиции занять эту нишу", - цитирует его слова пресс-служба.

В мае 2020 года "Добробут" присоединила медицинскую сеть Doctor Sam, насчитывающую три поликлиники в Киеве. Стороны договорились о неразглашении финансовых условий сделки.

В 2019 году "Добробут" купил медицинскую компанию ООО "Борис".

Медсеть "Добробут" объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии, стоматологию.

Согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь", МЦ "Добробут-поликлиника", МЦ "Добробут-стационар", "Детский МЦ "Добробут", МЦ "Добробут-детство") компании Satumco Limited принадлежит 99%, ее бенефициарами указаны глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олег Калашников.