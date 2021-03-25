"УЗ" с 15 апреля возобновляет "пятидневку" для всех железнодорожников, с июня хочет повысить зарплаты на 8%

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 15 апреля намерено возобновить пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, сообщил и.о. главы правления Иван Юрик на своей странице в Facebook в четверг.

Кроме того, по его словам, с 1 апреля компания намерена начать выплату всех отсроченных социальных выплат своим сотрудникам, а также увеличить на 25% размер суточных расходов на командировки в пределах Украины.

"В июне прогнозируем стабилизацию финансово-экономической ситуации и инициируем повышение заработных плат нашим сотрудникам на 8%", - добавил Юрик.

Ранее председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк в феврале 2021 года заявлял, что работники филиалов и структурных подразделений “Укрзализныци” постоянно попадают под сокращение и получают низкую зарплату. В связи с этим железнодорожники не раз выходили на акции протеста.

АО "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.