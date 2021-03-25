Экономика

13:04 25.03.2021

В "Слуге народа" надеются на принятие осенью закона о защите прав собственности пострадавших из-за вооруженной агрессии

2 мин читать
В "Слуге народа" надеются на принятие осенью закона о защите прав собственности пострадавших из-за вооруженной агрессии

Принятие осенью текущего года закона о защите прав собственности пострадавших в результате вооруженной агрессии позволит предусмотреть средства на компенсацию уничтоженного или поврежденного в результате агрессии имущества в бюджете на 2022 год, заявил один из авторов законопроекта, народный депутат фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

"Я очень надеюсь, что проект оперативно включат в повестку дня сессии, а комитет по вопросам правовой политики, который определен главным, – оперативно его подготовит, после чего мы в кратчайшие сроки проголосуем в первом чтении. Если это будет сделано весной, то осенью сможем принять законопроект в целом как закон, что позволит заложить уже в бюджет следующего года выплаты, которые он предусматривает", - сказал Горбенко агентству "Интерфакс-Украина".

По словам народного депутата, в Украине до сих пор не существует законодательно закрепленного механизма компенсации за нарушение имущественных прав именно в результате вооруженной агрессии.

"Такой закон ждут наши сограждане, пострадавшие в результате вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнул Горбенко.

Он напомнил, что Кабинет министров Украины осенью 2020 года принял постановление, согласно которому компенсации выплачивают в "горячем режиме" и только тем, у кого полностью уничтожено жилье.

"Этот закон будет регулировать не только компенсации за жилье, но и за другое недвижимое имущество, причем, не только уничтоженное, но и частично разрушенное, а также за движимое имущество", - отметил Горбенко.

Законопроект предусматривает реституцию, создание реестра полностью или частично уничтоженного имущества вследствие вооруженной агрессии. "Создание реестра уничтоженного и поврежденного имущества поможет как Украине в целом при составлении консолидированной претензии государства к стране-агрессору - Российской Федерации, так и потерпевшим гражданам при подготовке и рассмотрении их исков к агрессору, в том числе в ЕСПЧ", - подчеркнул Горбенко.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №5177 о защите права собственности и других вещных прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии также предусматривает расширение списка требований в Гражданском кодексе, на который не распространяется исковая давность и включение в него новеллы о защите права собственности или иного вещного права, нарушение, оспаривание или непризнание которых является следствием вооруженной агрессии.

Теги: #законопроект #собственность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 25.03.2021
Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

Депутаты предлагают дать законодательное определение гибридной войне

11:34 25.03.2021
Арахамия пообещал "похоронить" законопроект о 7 признаках трудовых отношений

Арахамия пообещал "похоронить" законопроект о 7 признаках трудовых отношений

13:38 24.03.2021
Зеленский зарегистрировал законопроект о помощи застрахованным во время локдауна

Зеленский зарегистрировал законопроект о помощи застрахованным во время локдауна

20:17 23.03.2021
Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу будет внесен в Раду в ближайшее время – Арахамия

Законопроект о помощи малому и среднему бизнесу будет внесен в Раду в ближайшее время – Арахамия

13:13 22.03.2021
Законопроект о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение

Законопроект о местном референдуме вынесен на общественное обсуждение

12:32 22.03.2021
В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

19:21 19.03.2021
Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

02:02 19.03.2021
Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

19:21 18.03.2021
Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

Офис президента Украины приветствует инициативу сенаторов США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности

18:33 18.03.2021
Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о банкротстве для госпредприятий ОПК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

МХП планирует выплатить $30 млн дивидендов за 2020 год или $0,2803 на акцию

Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на "длинные" бумаги упал

ПОСЛЕДНЕЕ

"УЗ" с 15 апреля возобновляет "пятидневку" для всех железнодорожников, с июня хочет повысить зарплаты на 8%

"Нафтогаз" в апреле сохранит цену газа для населения 6,86 грн/куб.м - Коболев

Тимошенко: У "Батькивщины" есть план помощи предпринимателям при локдауне

ЕБРР в Украине запускает проект по созданию онлайн-судов для исков небольшой стоимости

Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

НБУ раскритиковал идею принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте

"УЗ" до 2022 г. должна выделить вагоно- и локомотиворемонтный филиалы - План приоритетных действий

Курс гривни на межбанке в среду продолжил ослабляться и достиг отметки 27,92 грн/$1

ЕИБ может выделить EUR100 млн на модернизацию уличного освещения в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА