В "Слуге народа" надеются на принятие осенью закона о защите прав собственности пострадавших из-за вооруженной агрессии

Принятие осенью текущего года закона о защите прав собственности пострадавших в результате вооруженной агрессии позволит предусмотреть средства на компенсацию уничтоженного или поврежденного в результате агрессии имущества в бюджете на 2022 год, заявил один из авторов законопроекта, народный депутат фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

"Я очень надеюсь, что проект оперативно включат в повестку дня сессии, а комитет по вопросам правовой политики, который определен главным, – оперативно его подготовит, после чего мы в кратчайшие сроки проголосуем в первом чтении. Если это будет сделано весной, то осенью сможем принять законопроект в целом как закон, что позволит заложить уже в бюджет следующего года выплаты, которые он предусматривает", - сказал Горбенко агентству "Интерфакс-Украина".

По словам народного депутата, в Украине до сих пор не существует законодательно закрепленного механизма компенсации за нарушение имущественных прав именно в результате вооруженной агрессии.

"Такой закон ждут наши сограждане, пострадавшие в результате вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнул Горбенко.

Он напомнил, что Кабинет министров Украины осенью 2020 года принял постановление, согласно которому компенсации выплачивают в "горячем режиме" и только тем, у кого полностью уничтожено жилье.

"Этот закон будет регулировать не только компенсации за жилье, но и за другое недвижимое имущество, причем, не только уничтоженное, но и частично разрушенное, а также за движимое имущество", - отметил Горбенко.

Законопроект предусматривает реституцию, создание реестра полностью или частично уничтоженного имущества вследствие вооруженной агрессии. "Создание реестра уничтоженного и поврежденного имущества поможет как Украине в целом при составлении консолидированной претензии государства к стране-агрессору - Российской Федерации, так и потерпевшим гражданам при подготовке и рассмотрении их исков к агрессору, в том числе в ЕСПЧ", - подчеркнул Горбенко.

Как сообщает сайт парламента, законопроект №5177 о защите права собственности и других вещных прав лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии также предусматривает расширение списка требований в Гражданском кодексе, на который не распространяется исковая давность и включение в него новеллы о защите права собственности или иного вещного права, нарушение, оспаривание или непризнание которых является следствием вооруженной агрессии.