ЕБРР в Украине запускает проект по созданию онлайн-судов для исков небольшой стоимости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) анонсировал запуск в Украине пилотного проекта по предоставлению помощи в создании онлайн-судов для рассмотрения исков небольшой стоимости (EUR5-10 тыс.), который затем планируется распространить на другие страны.

"Проект стартует в Украине, где 49% опрошенных компаний в Киеве сообщили, что суды являются основным или очень серьезным препятствием для их деятельности", – сообщил банк в пресс-релизе в четверг.

Как пояснил ЕБРР, онлайн-суды предполагают дистанционную процедуру разрешения споров, начиная от подачи иска и заканчивая вынесением решения.

"Эти суды доступны непосредственно участникам судебного процесса и их представителям, а также дополнены услугами и инструментами для облегчения доступа к правосудию и участия в судебном процессе", – говорится в релизе.

В качестве первого шага ЕБРР начинает комплексную оценку показателей и стандартов деятельности судов на основе лучших международных, европейских и национальных практик хозяйственных судов. Эти стандарты установят целевые показатели эффективности концепции и плана развития онлайн-судов, разработке которых будет посвящен второй этап, освещая необходимые правовые, технические и бюджетные предпосылки их создания. Концепция и дорожная карта, разработанные на втором этапе для Украины, смогут быть воспроизведены в других экономиках, где инвестирует ЕБРР, поясняется в сообщении.

Для пилотного проекта выбрали категорию дел небольшой стоимости, поскольку в таком случае стоимость судебных издержек и задержки рассмотрения непропорциональны и являются несправедливыми преградами к правосудию. В то же время эти преграды могут быть сняты при помощи онлайн-судов, что улучшит доступ к правосудию для малого и среднего бизнеса.

"По данным Всемирного банка, стоимость решения коммерческого спора через местный суд первой инстанции в Сербии составляет в среднем 39,6% стоимости иска, тогда как в Украине эта цифра достигает 46,3%, а в Кыргызской Республике - 47%", – указал ЕБРР в сообщении.

Как отмечает банк, пандемия усилила актуальность вопроса доступности судов в странах, где оперирует ЕБРР. Это поясняется перегрузкой судебной системы делами, а также затратностью и длительностью процесса, высоким уровнем его сложности.

При этом в таких развитых экономиках как Канада, Великобритания или США онлайн-суды показали впечатляющие результаты, отмечает ЕБРР. "Пилотный проект ЕБРР ставит цель разработать систему, построенную на опыте этих стран, и сделать ее доступной для стран Западных Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", – указал банк в релизе.