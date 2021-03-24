Экономика

18:08 24.03.2021

НБУ раскритиковал идею принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте

2 мин читать
НБУ раскритиковал идею принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте

Национальный банк Украины (НБУ) раскритиковал принятый парламентом в первом чтении законопроект о защите украинцев, имеющих задолженность по кредитам в иностранной валюте (№4475), отметив, в частности, нецелесообразность принудительной реструктуризации указанных кредитов, сообщила пресс-служба банка в среду.

Как подчеркивает НБУ, реструктуризация задолженности валютных заемщиков должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков сбалансированных условиях. 

Регулятор отметил, что механизм реструктуризации долга физлица, возникшего по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, являющегося единственным местом проживания семьи должника, уже существует и определен Кодексом Украины о процедуре банкротства.

Кроме того, банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности. 

Нацбанк напомнил, что до21 апреля 2021 года действует мораторий, запрещающий банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. 

При этом центробанк констатирует: поскольку заемщики преимущественно так и не начали выполнять обязательства по таким кредитам, существование такого моратория создало риски для устойчивости финансовой системы.

"Мы считаем, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроектом №4475, снова законсервирует и но не решит проблему валютных кредитов. К тому же это нивелирует эффективность государственных программ по стимулированию развития ипотеки", – говорится в сообщении.

В то же время НБУ поддерживает законопроект №4399, который Верховная Рада также приняла за основу на прошлой неделе. Документом предлагается внести изменения Налоговый кодекс Украины для освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 марта приняла в первом чтении законопроекты о защите украинцев, имеющих задолженность по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных аппетитов кредиторов (№4475, №4398, №4399).

 

Теги: #нбу #кредиты #реструктуризация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 23.03.2021
Оснований для пересмотра решений Нацбанка о несогласовании члена правления Ощадбанка нет – замглавы НБУ

Оснований для пересмотра решений Нацбанка о несогласовании члена правления Ощадбанка нет – замглавы НБУ

15:05 23.03.2021
Отказ от финансирования МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению курса гривни - замглавы НБУ

Отказ от финансирования МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению курса гривни - замглавы НБУ

16:14 22.03.2021
Минэкономики предлагает запретить НБУ устанавливать сроки расчетов операций при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы

Минэкономики предлагает запретить НБУ устанавливать сроки расчетов операций при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы

10:44 22.03.2021
НБУ на минувшей неделе купил $30,5 млн на межбанке

НБУ на минувшей неделе купил $30,5 млн на межбанке

17:01 19.03.2021
Офис президента заявляет об обеспокоенности внутренними распрями в Нацбанке

Офис президента заявляет об обеспокоенности внутренними распрями в Нацбанке

15:04 19.03.2021
НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

14:55 19.03.2021
Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

10:49 19.03.2021
Офис генпрокурора возбудил дело по обвинению против Рожковой – СМИ

Офис генпрокурора возбудил дело по обвинению против Рожковой – СМИ

16:46 16.03.2021
НБУ объяснил, как проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

НБУ объяснил, как проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

18:53 15.03.2021
Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Повышение учетной ставки НБУ до 6,5% поддержало 6 из 8 членов комитета НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

МХП планирует выплатить $30 млн дивидендов за 2020 год или $0,2803 на акцию

Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на "длинные" бумаги упал

"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт

ПОСЛЕДНЕЕ

"УЗ" до 2022 г. должна выделить вагоно- и локомотиворемонтный филиалы - План приоритетных действий

Курс гривни на межбанке в среду продолжил ослабляться и достиг отметки 27,92 грн/$1

ЕИБ может выделить EUR100 млн на модернизацию уличного освещения в Украине

Кабмин ожидает запуска БЭБ в сентябре и планирует реформу местных налогов - План приоритетных действий

Дорожники начали капремонт дороги Н-03 в Хмельницкой области – "Укравтодор"

Украина в отопительном сезоне 2020/21 подняла из ПХГ вдвое больше прошлого сезона

Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

Coca-Cola втрое увеличила производительность линии розлива напитков на заводе в Киевской области

Премии по "Зеленой карте" в Украине в январе возросли на 11,5%, количество договоров сократилось на 40,3% - МТСБУ

Гостаможня в 2021-2023 гг. реконструирует 25 пунктов пропуска и построит новые 10 - распоряжение Кабмина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА