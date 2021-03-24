НБУ раскритиковал идею принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте

Национальный банк Украины (НБУ) раскритиковал принятый парламентом в первом чтении законопроект о защите украинцев, имеющих задолженность по кредитам в иностранной валюте (№4475), отметив, в частности, нецелесообразность принудительной реструктуризации указанных кредитов, сообщила пресс-служба банка в среду.

Как подчеркивает НБУ, реструктуризация задолженности валютных заемщиков должна происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков сбалансированных условиях.

Регулятор отметил, что механизм реструктуризации долга физлица, возникшего по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, являющегося единственным местом проживания семьи должника, уже существует и определен Кодексом Украины о процедуре банкротства.

Кроме того, банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности.

Нацбанк напомнил, что до21 апреля 2021 года действует мораторий, запрещающий банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

При этом центробанк констатирует: поскольку заемщики преимущественно так и не начали выполнять обязательства по таким кредитам, существование такого моратория создало риски для устойчивости финансовой системы.

"Мы считаем, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроектом №4475, снова законсервирует и но не решит проблему валютных кредитов. К тому же это нивелирует эффективность государственных программ по стимулированию развития ипотеки", – говорится в сообщении.

В то же время НБУ поддерживает законопроект №4399, который Верховная Рада также приняла за основу на прошлой неделе. Документом предлагается внести изменения Налоговый кодекс Украины для освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 марта приняла в первом чтении законопроекты о защите украинцев, имеющих задолженность по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных аппетитов кредиторов (№4475, №4398, №4399).