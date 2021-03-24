Экономика

17:55 24.03.2021

Курс гривни на межбанке в среду продолжил ослабляться и достиг отметки 27,92 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в среду продолжил ослабляться и достиг отметки 27,92 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду ослабился до 27,92 грн/$1 с 27,80 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,91-27,93 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,87 грн/$1 с 27,71 грн/$1 во вторник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 25 марта – до 27,8706 грн/$1 с 27,7295 грн/$1 накануне.

Как сообщалось, курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник ослабился до 27,8000 грн/$1 с 27,6825 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Теги: #курс #гривня
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