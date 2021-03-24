Кабмин ожидает запуска БЭБ в сентябре и планирует реформу местных налогов - План приоритетных действий

Кабинет министров ожидает запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) в сентябре этого года, а ликвидацию Государственной фискальной службы (ГФС) планирует в октябре, свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства.

Как указано в документе, принятом на заседании в среду, в отношении налоговой политики планируется разработка законопроекта с поправками в Налоговый кодекс относительно реформы местных налогов. Министерство финансов должно подать указанный проект закона на рассмотрение Кабмина в апреле.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.