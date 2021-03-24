Экономика

16:12 24.03.2021

Кабмин ожидает запуска БЭБ в сентябре и планирует реформу местных налогов - План приоритетных действий

1 мин читать
Кабмин ожидает запуска БЭБ в сентябре и планирует реформу местных налогов - План приоритетных действий

Кабинет министров ожидает запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) в сентябре этого года, а ликвидацию Государственной фискальной службы (ГФС) планирует в октябре, свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства.

Как указано в документе, принятом на заседании в среду, в отношении налоговой политики планируется разработка законопроекта с поправками в Налоговый кодекс относительно реформы местных налогов. Министерство финансов должно подать указанный проект закона на рассмотрение Кабмина в апреле.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Теги: #бэб #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 24.03.2021
Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

13:43 24.03.2021
Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год

Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год

12:01 23.03.2021
Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

11:23 23.03.2021
Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

11:15 23.03.2021
Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

10:39 23.03.2021
Кабмин уволил госсекретаря Минспорта Перевезенцева

Кабмин уволил госсекретаря Минспорта Перевезенцева

10:05 23.03.2021
Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

10:02 23.03.2021
Кабмин обязал приезжающих в страну предоставлять справку о негативном ПЦР-тесте

Кабмин обязал приезжающих в страну предоставлять справку о негативном ПЦР-тесте

13:33 22.03.2021
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

13:28 22.03.2021
Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы

Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

МХП планирует выплатить $30 млн дивидендов за 2020 год или $0,2803 на акцию

Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на "длинные" бумаги упал

"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может выделить EUR100 млн на модернизацию уличного освещения в Украине

Дорожники начали капремонт дороги Н-03 в Хмельницкой области – "Укравтодор"

Украина в отопительном сезоне 2020/21 подняла из ПХГ вдвое больше прошлого сезона

Coca-Cola втрое увеличила производительность линии розлива напитков на заводе в Киевской области

Премии по "Зеленой карте" в Украине в январе возросли на 11,5%, количество договоров сократилось на 40,3% - МТСБУ

Гостаможня в 2021-2023 гг. реконструирует 25 пунктов пропуска и построит новые 10 - распоряжение Кабмина

Застройщики создают собственные карантинные фонды - DIM

Кабмин Украины обновил состав правления Пенсионного фонда

"Интерпайп" предлагает поставщикам участвовать в модернизации и оптимизации процессов в группе

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА