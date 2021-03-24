Экономика

16:00 24.03.2021

Дорожники начали капремонт дороги Н-03 в Хмельницкой области – "Укравтодор"

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Дорожники начали капремонт дороги Н-03 в Хмельницкой области – "Укравтодор"

Подрядчик ООО "Общее украинско-немецкое предприятие "Автострада" начали ремонт 2,2 км участка дороги Н-03 Житомир-Черновцы за с. Вишнополь (км 96 + 800 - км 99 + 000) до границы Хмельницкой и Житомирской областей.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в среду, в настоящее время на данном участке проводятся работы по обустройству рва, фрезеровке существующего дорожного покрытия.

На указанном участке планируется расширить дорожное полотно, сделать два слоя асфальтобетона общей толщиной не менее 15 см. Проектом также предусмотрена установка одностороннего металлического барьерного ограждения и новых дорожных знаков.

"Укравтодор" отмечает, что дорога Н-03 Житомир-Черновцы имеет протяженность в пределах Хмельницкой области 198,3 км. В 2020 году было обновлено 60 км, от Хмельницкого в направлении Каменец-Подольского. В этом году ее продолжают ремонтировать еще на 95 км в направлении от Хмельницкого до границы с Житомирской областью.

Теги: #укравтодор #ремонт
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