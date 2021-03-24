Экономика

14:43 24.03.2021

Coca-Cola втрое увеличила производительность линии розлива напитков на заводе в Киевской области

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Coca-Cola втрое увеличила производительность линии розлива напитков на заводе в Киевской области

"Кока-Кола Бевериджиз Украина" инвестировала EUR25 млн в модернизацию производственной линии на Киевском заводе (с. Большая Дымерка Киевской обл.), мощности которой вырастут втрое - до 42 тыс. пол-литровых PET-бутылок в час, сообщила компания в пресс-релизе в среду.

По данным компании, новое оборудование модернизированных линий розлива увеличит эффективность производства без увеличения энергопотреблении, что уменьшит выбросы CO2 и оптимизирует использование ресурсов.

"Кока-Кола Бевериджиз" уточнила, что обновляет уже вторую линию на Киевском заводе за первый квартал 2021 года. Первый этап плана модернизации, проведенный в январе, заключался в увеличении производительности линии напитков в металлических банках на 80% - до 90 тыс. банок в час.

Согласно данным компании, Киевский завод работает уже более 20 лет, и использует 11 линий для разлива безалкогольных напитков в пластиковые и стеклянные бутылки, металлические банки и Tetra Pak.

Как сообщалось, "Кока-Кола Бевериджиз Украина" – один из лидеров украинского рынка безалкогольных напитков. Официальный ботлер - The Coca-Cola Company.

"Кока-Кола Бевериджиз Украина" производит широкий выбор безалкогольных напитков в разных категориях - сладкие газированные напитки, соки, вода, энергетические напитки и холодные чаи.

Первый завод компании в Украине был открыт во Львове. В настоящее время компания владеет одним заводом в с. Большая Дымерка Киевской области, который заработал в 1998 году.

Продукция компании распространяется через 21 дистрибьюторский центр.

Теги: #киевская_область #coca_cola
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