Гостаможня в 2021-2023 гг. реконструирует 25 пунктов пропуска и построит новые 10 - распоряжение Кабмина

Государственная таможенная служба в 2021-2023 годах должна реконструировать и модернизировать 25 действующих пунктов пропуска, а также возвести 10 новых, свидетельствует план мер по обустройству приоритетных пунктов пропуска на указанный период.

Проект соответствующего распоряжения правительство утвердило на заседании в среду, сообщило Министерство финансов.

По данным Минфина, прогнозируемый объем финансирования на обустройство приоритетных пунктов пропуска составляет 9,8 млрд грн, в том числе 4,5 мрлрд грн на строительство, реконструкцию и капремонт и 5,3 млрд грн - на установление системы видеоконтроля, взвешивания и сканирования.

"Реализация проекта будет происходить в том числе за счет польского кредита, предоставленного в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставление кредита на условиях связанной помощи", – уточнило министерство.