Экономика

13:46 24.03.2021

"Интерпайп" предлагает поставщикам участвовать в модернизации и оптимизации процессов в группе

2 мин читать
"Интерпайп" предлагает поставщикам участвовать в модернизации и оптимизации процессов в группе

Украинская промышленная компания "Интерпайп" предлагает для поставщиков материалов, оборудования и услуг поучаствовать в модернизации и оптимизации процессов на промышленных активах группы.

"Интерпайп" объявляет о старте проекта "Бизнес-партнерство с "Интерпайп" для поставщиков материалов, оборудования и услуг. Участники, которые предложат лучшие идеи по модернизации и оптимизации процессов на промышленных активах "Интерпайп", смогут заключить с компанией договор на безальтернативной основе и реализовать свой проект", - сообщается в пресс-релизе компании в среду.

При этом отмечается, что "Интерпайп" является надежным партнером и крупным закупщиком материалов, оборудования и услуг. Компания сотрудничает с более чем 2000 поставщиками. В 2019-2020 годах объем закупок материалов и услуг составил 6,63 млрд грн, а число проведенных тендеров – 8,6 тыс.

Сообщается также, что компания ежедневно проводит десятки тендеров на закупки материалов и услуг. Проект бизнес-партнерства призван упростить возможность подать новые решения всем, кто уже работает с компанией, и тем, кто только хочет начать сотрудничество, а также ускорить их рассмотрение.

Участники могут предложить идеи по модернизации или повышению эффективности работы оборудования, оптимизации ремонтов и обслуживания, энергосбережению или использованию новых материалов. Все это вне стандартной тендерной процедуры, уточняется в сообщении. Каждое предложение будет рассмотрено отдельно с расчетом экономической эффективности.

"Мы приглашаем поставщиков под новым углом взглянуть на наше производство, найти узкие места и предложить идеи, как улучшить те или иные процессы. Стать участниками могут как наши существующие партнеры, так и компании, с которыми мы не работали раньше. С одной стороны, такой проект – отличная возможность внедрить новые, эффективные и пока малоизвестные решения. А с другой - таким образом мы хотим развивать партнерство между украинскими компаниями", - поясняет директор по закупкам и логистике группы Андрей Бибик, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 18.03.2021
"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

"Интерпайп" за год направил на борьбу с коронавирусом 73,5 млн грн

11:38 10.03.2021
"Интерпайп" впервые поставил колесные пары украинской сборки во Францию

"Интерпайп" впервые поставил колесные пары украинской сборки во Францию

11:49 05.03.2021
"Интерпайп" опровергает информацию о продаже "Нафтогазу" труб по завышенным ценам

"Интерпайп" опровергает информацию о продаже "Нафтогазу" труб по завышенным ценам

13:32 19.02.2021
"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

"Интерпайп" отрицает осуществление платежей своим заводом в бюджет Крыма после оккупации

15:20 15.02.2021
"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

11:54 11.02.2021
"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

"Интерпайп" вновь назначил гендиректором Храйбе из-за ухода экс-гендиректора АМКР из компании

17:40 10.02.2021
"Интерпайп" намерен запустить дополнительный цех по выпуску колесных пар для рынков ЕС и США во II пол.-2021

"Интерпайп" намерен запустить дополнительный цех по выпуску колесных пар для рынков ЕС и США во II пол.-2021

16:52 10.02.2021
"Интерпайп" не имеет долгов и разрабатывает финансовую стратегию развития и варианты привлечения средств - финдиректор

"Интерпайп" не имеет долгов и разрабатывает финансовую стратегию развития и варианты привлечения средств - финдиректор

17:26 26.01.2021
"Интерпайп" завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг

"Интерпайп" завершил выкуп евробондов-2024 и проведет их делистинг

16:40 18.01.2021
"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

"Интерпайп Сталь" по итогам-2020 заявляет о сокращении выплавки стали на 11% и соответствии European Green Deal как завод "зеленой металлургии"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

МХП планирует выплатить $30 млн дивидендов за 2020 год или $0,2803 на акцию

Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на "длинные" бумаги упал

"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в отопительном сезоне 2020/21 подняла из ПХГ вдвое больше прошлого сезона

Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

Coca-Cola втрое увеличила производительность линии розлива напитков на заводе в Киевской области

Премии по "Зеленой карте" в Украине в январе возросли на 11,5%, количество договоров сократилось на 40,3% - МТСБУ

Гостаможня в 2021-2023 гг. реконструирует 25 пунктов пропуска и построит новые 10 - распоряжение Кабмина

Застройщики создают собственные карантинные фонды - DIM

Кабмин Украины обновил состав правления Пенсионного фонда

Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Зеленский зарегистрировал законопроект о помощи застрахованным во время локдауна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА