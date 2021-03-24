"Интерпайп" предлагает поставщикам участвовать в модернизации и оптимизации процессов в группе

Украинская промышленная компания "Интерпайп" предлагает для поставщиков материалов, оборудования и услуг поучаствовать в модернизации и оптимизации процессов на промышленных активах группы.

"Интерпайп" объявляет о старте проекта "Бизнес-партнерство с "Интерпайп" для поставщиков материалов, оборудования и услуг. Участники, которые предложат лучшие идеи по модернизации и оптимизации процессов на промышленных активах "Интерпайп", смогут заключить с компанией договор на безальтернативной основе и реализовать свой проект", - сообщается в пресс-релизе компании в среду.

При этом отмечается, что "Интерпайп" является надежным партнером и крупным закупщиком материалов, оборудования и услуг. Компания сотрудничает с более чем 2000 поставщиками. В 2019-2020 годах объем закупок материалов и услуг составил 6,63 млрд грн, а число проведенных тендеров – 8,6 тыс.

Сообщается также, что компания ежедневно проводит десятки тендеров на закупки материалов и услуг. Проект бизнес-партнерства призван упростить возможность подать новые решения всем, кто уже работает с компанией, и тем, кто только хочет начать сотрудничество, а также ускорить их рассмотрение.

Участники могут предложить идеи по модернизации или повышению эффективности работы оборудования, оптимизации ремонтов и обслуживания, энергосбережению или использованию новых материалов. Все это вне стандартной тендерной процедуры, уточняется в сообщении. Каждое предложение будет рассмотрено отдельно с расчетом экономической эффективности.

"Мы приглашаем поставщиков под новым углом взглянуть на наше производство, найти узкие места и предложить идеи, как улучшить те или иные процессы. Стать участниками могут как наши существующие партнеры, так и компании, с которыми мы не работали раньше. С одной стороны, такой проект – отличная возможность внедрить новые, эффективные и пока малоизвестные решения. А с другой - таким образом мы хотим развивать партнерство между украинскими компаниями", - поясняет директор по закупкам и логистике группы Андрей Бибик, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.