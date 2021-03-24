Кабмин утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2021 год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Министерствам поручено в двухнедельный срок разработать детализированные меры поэтапного выполнения заданий плана.

Секретариату правительства поручено обеспечить организацию мониторинга выполнения плана действий на веб-портале электронного правительства.

Планов предусмотрено, что невыполненные задания из приоритетного плана действий на 2020 год будут перенесены на 2021 год, для выполнения не позже первого квартала, кроме тех, реализация которых требует дополнительных средств или имеют аргументацию о других сроках.