Экономика

13:38 24.03.2021

Зеленский зарегистрировал законопроект о помощи застрахованным во время локдауна

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Зеленский зарегистрировал законопроект о помощи застрахованным во время локдауна

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в среду законопроект №5300 "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19".

Текст законопроекта на парламентском сайте пока отсутствует.

Как указал народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале, парламент может рассмотреть законопроект на внеочередном заседании в режиме "ad hoc".

Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, указал, что правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с введение карантинных мер.

 

Теги: #законопроект #страхование #локдаун
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