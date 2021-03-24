Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с введением карантинных мер в "красных" зонах.

"Государство готово выплатить соответствующим ФЛП и сотрудникам предприятий, которые пострадают вследствие введения карантинных ограничений в "красных" зонах, по 8 тыс. грн. Будут введены денежные выплаты на поддержку по аналогии с тем, что люди получали зимой. В частности, разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, государство выплатит предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с введением карантинных мер, по 8 тыс. грн.

"Но кроме этого, мы будем ждать поддержки местных органов для этих людей дополнительно к средствам, которые выплачивает государство", - добавил Шмыгаль.