Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение сохранить тариф на электроэнергию для населения на действующем уровне 1,68 грн/кВт-ч, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 грн за киловатт-час. Государственная компания "Энергоатом" продолжает поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", − сказал премьер в ходе заседания.

В то же время, по словам Шмыгаля, правительство предоставило "Энергоатому" полноценно работать на свободном конкурентном рынке, что обеспечит компанию необходимыми средствами для проведения ремонтов и выполнения программ по модернизации и безопасному функционированию атомных электростанций.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отменив ранее действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч.

Правительство также установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.