Во Львове планируют открыть две локации Regus в 2021 году - директор IWG plc в Украине

IWG plc, глобальный оператор ведущих арендодателей офисных помещений, расширит сеть гибких офисов в столице на три локации и выйдет в регионы в 2021 году, сообщила директор IWG plc в Украине Юлия Литвиненко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В Киеве у нас в переговорном процессе три локации. При хорошем прогнозе, если все сложится, две из них будут открыты уже в этом году, одна в следующем. Вне столицы - две локации во Львове, я надеюсь, что они будут уже в этом году. И еще два города на ранней стадии переговоров, но возможны открытия в конце этого года или начале следующего", - рассказала Литвиненко.

IWG plc для расширения интересуют прежде всего города-миллионники. "Интересует Одесса и Днепр, присматриваемся к Запорожью и Харькову. Думаю, что Одесса и Харьков будут в ближайшем будущем", - уточнила директор компании.

IWG (ранее - Regus Group) - глобальный оператор ведущих арендодателей офисных помещений, создана в 2016 году как холдинговая группа, объединяющая различные компании с гибким рабочим пространством, зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. Головной офис группы расположен в Швейцарии.

Представлена в более чем 110 странах, 1 тыс. городов и 3,3 тыс. локациях.

В Украине первый офисный центр Regus (Horizon Tower по ул.Шелковичной в Киеве) группа открыла в 1998 году. На март-2021 сеть IWG plc в стране представлена двумя брендами: Regus и Spaces в 11 бизнес-центрах: Horizon Tower, Kyiv Podil, Gulliver, Horizon Park Business Center, Podil Heritage, IQ centre, Silver Breeze, Forum West Side, Avenue 53 и др.