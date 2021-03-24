Экономика

09:33 24.03.2021

МХП планирует выплатить $30 млн дивидендов за 2020 год или $0,2803 на акцию

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МХП планирует выплатить $30 млн дивидендов за 2020 год или $0,2803 на акцию

Совет директоров агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) предлагает выплатить за 2020 год такие же дивиденды, как и за 2019 год – $30 млн или $0,2803 на акцию, говорится в годовом отчете компании в среду.

"Принимая во внимание текущую сложную динамику рынка, с соотношением чистого долга к EBITDA 3,66 на 31 декабря 2020 года (выше 3,0, после чего вступают в силу определенные ограничения), совет директоров посчитал разумным продолжать экономить денежные средства и при условии одобрения акционеров выплатить неизменные дивиденды в размере $0,2803 на акцию", – говорится в документе.

Согласно ему, выплата планируется на апрель этого года.

Курс акций МХП на Лондонской фондовой бирже на закрытие 23 марта составлял $5,56 за акцию.

Как сообщалось, МХП завершил 20220 год с чистым убытком $133 млн по сравнению с чистой прибылью $215 млн в 2019 году при снижении выручки на 7% – до $1,911 млрд.

В то же время в четвертом квартале 2020 году компании удалось сократить убыток по сравнению с четвертым кварталом 2019 года в 2,5 раза – до $24 млн при снижении выручки на 10% – до $497 млн.

 

Теги: #мхп #дивиденды
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