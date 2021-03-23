Экономика

20:54 23.03.2021

В комитете Рады поддержали ограничение комиссии эквайринга 1,5% с начислением клиентам скидки 1% – совладелец monobank

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В комитете Рады поддержали ограничение комиссии эквайринга 1,5% с начислением клиентам скидки 1% – совладелец monobank

Представители банков и комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на встрече во вторник поддержали ограничение комиссии эквайринга до 1,5% с начислением клиентам скидки 1%, сообщил совладелец monobank Олег Гороховский.

"Только что на совместной встрече (...) рассмотрели предложение ритейлеров законодательно ограничить максимальный размер комиссий эквайринга для торговцев ставкой – 1%, ставок интерченжа – 0,5% с обязательной передачей клиентам суммы снижения комиссий, через автоматическое начисление скидки в 1% от каждой торговой операции по картам в Украине, совершенной клиентами украинских банков", – написал он в Facebook во вторник вечером.

Гороховский добавил что представители платежных систем Visa и MasterCard согласились ввести автоматический расчет и зачисление вознаграждений клиентам с 1 июня 2021 года.

По его словам, на указанной встрече также присутствовали глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев, советник главы Офиса президента Виктория Страхова, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан.

Как сообщалось, Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Теги: #комитет #банки #рада
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