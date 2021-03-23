Кабмин должен в ближайшее время рассмотреть законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов - Минфин

Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета министров законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физлиц, сообщил замминистра финансов Юрий Драганчук в ходе встречи во вторник с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в ходе ее первого заграничного визита на новой должности.

"На рассмотрение Кабмина уже подан законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физлиц, мы ожидаем на быструю реакцию", – цитирует пресс-служба Минфина Юрия Драганчука.

Как отметило министерство, присоединение банка к системе гарантирования вкладов физлиц является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал Ощабанка.

"Также в ближайшее время планируется подать на согласование правительству Стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы", - добавил замминистра.

В свою очередь, глава Минфина Сергей Марченко в ходе встречи указал на возможность в первом полугодии выпустить облигации, гарантированные государством на рынках капиталов, для покрытия долга перед производителями альтернативной энергии.

Украина заинтересована в скорейшей стабилизации рынка энергетики, отметил он.

По словам президента ЕБРР, банк заинтересован в развитии инфраструктуры и сотрудничестве с публичным сектором Украины.