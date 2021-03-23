Зеленский подписал закон о ратификации поправки к статье 24 Устава ОЧЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечит активизацию участия и выполнение Украиной обязательств в сфере международного научно-технического сотрудничества в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Черноморском регионе.

Соответствующий закон № 1300-IX "О ратификации поправки к статье 24 Устава организации черноморского экономического сотрудничества" (ОЧЭС) опубликован на сайте главы государства во вторник, 23 марта.

Как сообщает пресс-служба президента, "поправкой к статье 24 в Устав ОЧЭС включается новая статья 24, согласно которой Международный центр черноморских исследований (МЦЧИ) является международной организацией, выступает как аналитический центр Организации ЧЭС. Руководство МЦЧИ осуществляет Совет директоров, членами которой являются граждане государств - членов ОЧЭС".

Основными целями МЦЧИ является изучение практических путей расширения и углубления регионального сотрудничества между государствами - членами ОЧЭС, отношений между ОЧЭС и ЕС, а также применение достижений науки и техники в конкретных областях сотрудничества.

Ратификация этой поправки будет способствовать активизации участия Украины в научно-техническом сотрудничестве в рамках ОЧЭС, расширению участия представителей Украины в научных исследованиях по актуальным вопросам развития экономики, промышленности и технологий в Черноморском регионе, реализуемых исследовательскими центрами государств Черноморского региона непосредственно и во взаимодействии с ЕС.