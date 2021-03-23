EU4Business запускает консультирование МСБ о маркетинге и диджитализации в формате "бизнес-клиник"

Проект EU4Business запустил "бизнес-клиники" для бизнеса - проекта по консультированию малых и средних предприятий в вопросах бизнес-стратегий, маркетинга, инноваций, диджитализации и по ряду других направлений как ответ на экономические вызовы, с которыми столкнулись предприниматели из-за пандемии.

"Первые "бизнес-клиники" в Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Днепре, Чернигове и Николаеве уже оказывают поддержку украинским предпринимателям. Каждая имеет региональную специализацию", – указано в релизе во вторник.

При этом представители бизнеса могут воспользоваться этой поддержкой независимо от географического расположения или регистрации, поскольку большинство услуг предоставляется в онлайн-режиме.

"К участию приглашаются МСП из различных секторов, включая физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Предпринимателям нужно выбрать формат услуг, который их интересует, и связаться с определенной "клиникой", – отмечается в сообщении.

Как указал EU4Business в релизе, проект финансируется ЕС и правительством Германии, а реализуется GIZ.

"Сегодня многие предприниматели сталкиваются с трудностями, пытаясь поддержать свой бизнес в изменчивых условиях пандемии COVID-19... Именно поэтому мы поддерживаем "бизнес-клиники", которые призваны обеспечить предпринимателей полезной информацией, опытом и знаниями, которые они могут особенно нуждаться в это непростое время", – цитирует пресс-служба EU4Business Клоэ Альо, руководитель отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Представительства Европейского Союза в Украине.

"Бизнес-клиники" будут работать на протяжении полугода, и предлагать бесплатные короткие индивидуальные и групповые консультации, вебинары, тренинги и форумы, а также ваучеры на углубленные консультации для отдельных заявителей, прошедших отбор.

Помимо указанных выше тем, консультации будут сосредоточены на доступных программах поддержки бизнеса со стороны власти и различных организаций.