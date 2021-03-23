Экономика

18:59 23.03.2021

Экономическим приоритетом Украины в условиях COVID-19 является развитие отраслевого сотрудничества и либерализация торговли с иностранными государствами – Жовква

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Экономическим приоритетом Украины в условиях COVID-19 является развитие отраслевого сотрудничества и либерализация торговли с иностранными государствами – Жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил о необходимости расширения в условиях COVID-19 торговых возможностей Украины путем заключения соглашений о свободной торговле с иностранными государствами и углубления сотрудничества с международными экономическими организациями и региональными объединениями, сообщает пресс-служба главы государства.

«Дальнейшая либерализация торговли Украины со странами мира - приоритет для Украины и сверхтяжелая задача в условиях «ковидного протекционизма», - сказал Жовква во время заседания Совета Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) во вторник.

Он также отметил неизменность курса Украины на европейскую интеграцию и важность развития торгово-экономического сотрудничества и отраслевого сотрудничества с ЕС. Так, указано на необходимость дальнейшей имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и ее адаптации к реалиям сегодняшнего дня, заключения соглашения с ЕС о «промышленном безвизе», привлечения Украины к реализации Европейского зеленого курса, заключения Соглашения об общем авиационном пространстве, интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, приближения Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза.

По словам Жовквы, в части сотрудничества с международными экономическими организациями «кроме МВФ и Всемирного банка, эффективное взаимодействие с которыми является важным залогом макрофинансовой стабильности, Украине необходимо развивать сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, а также в рамках Соглашения о региональном всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP)».

В этом контексте он подчеркнул важность развития институциональной структуры иностранных дипломатических учреждений в сфере экономической дипломатии и определения для них целевых практических задач по продвижению украинского экспорта.

Заместитель руководителя Офиса президента указал на необходимость дальнейшего углубления взаимодействия между бизнесом и властью на фоне сложных вызовов для экономики государства, обусловленных отрицательными последствиями пандемии COVID-19 и российской агрессии.

В связи с эти, Жовква поблагодарил ТПП за практическую помощь отечественному бизнесу в выходе на рынки иностранных государств, а также уровень сотрудничества палаты с государственными органами в контексте продвижения внешнеэкономических интересов Украины.

Также он отметил,, что «есть неотложная необходимость изменения структуры экспорта Украины путем продвижения на внешние рынки отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также приоритетности содержания традиционных и освоение новых внешних рынков».

Теги: #коронавирус #жовква #торговля
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