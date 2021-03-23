Экономика

18:47 23.03.2021

МАУ хочет пояснений относительно альтернативной возможности въезда для иностранцев

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МАУ хочет пояснений относительно альтернативной возможности въезда для иностранцев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отмечает необходимость пояснений относительно альтернативной возможности въезда для иностранцев при отсутствии негативного ПЦР-теста на прилете.

"Хотелось бы получить определенные разъяснения о возможности альтернативного варианта пересечения границы иностранцами при отсутствии негативного теста на прилете. Ведь, согласно изменениям в постановление Кабмина №1236, украинцы, возвращающиеся домой из заграницы, должны или предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов, или отправиться на самоизоляцию, зарегистрировавшись в сервисе "Дома" ("Дий вдома" - ИФ). Распространяется ли это на иностранцев - дождемся уточнений от пограничников", - написал СЕО авиакомпании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook во вторник.

При этом он выразил недоумение тем, что нововведения никак не касаются пассажиров с паспортами вакцинации от COVID-19.

"Это вызывает ряд молчаливых вопросов. Ведь тенденция вакцинации в мире растет, а другие страны друг за другом определяют для вакцинированных пассажиров максимально лояльные правила въезда. Речь - о Румынии, Польше, Эстонии, Грузии, Черногории, Кипре, Исландии и Ливане. По логике же наших нововведений, даже с вакциной, которая включает "зеленый свет" в других странах, в Украине иностранец будет делать тест. Очень хотелось бы, чтобы защитные реакции никогда не конфликтовали с понятием целесообразности", - написал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины определил условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Согласно его постановлению, приезжие будут обязаны предоставить негативный результат ПЦР-тестирования, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

Теги: #мау #тест #иностранцы
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