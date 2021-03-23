Экономика

17:39 23.03.2021

Nestle в обновленной "Мивине" заменит пальмовый стеарин подсолнечным маслом

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Nestle в обновленной "Мивине" заменит пальмовый стеарин подсолнечным маслом

Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, будет на этапе производства добавлять украинское подсолнечное масло в вермишель быстрого приготовления "Мивина" вместо пакетика с пальмовым маслом, сообщается в пресс-релизе компании во вторник.

"Решение об изменении рецептуры соответствует цели Nestlе — улучшить качество жизни и способствовать здоровому будущему, и является результатом эволюции бренда, что позволило нам создать продукт с меньшим содержанием жиров. Изменение рецептуры, экологические инициативы позволят нам в который раз по-настоящему трансформировать рынок и предложить нашим потребителям вкусный продукт", - подчеркнула директор кулинарии Nestlе в Украине и Молдове Оксана Аржаева.

Компания уточнила, что преимуществом рецептуры с применением подсолнечного масла для украинских потребителей станет более насыщенный вкус готового продукта, а также уменьшение на 80% количества насыщенных жиров и снижение общего уровня жирности продукта на 20%.

По данным Nestle, отказ бренда "Мивина" от пакетиков с маслом упростит для потребителей приготовление продукта. Также это позволит компании реализовать к 2025 году план перехода на пригодную к повторному использованию или переработке упаковку, а также сократить использование пластика на 24,5 тонны в год.

Компания уточнила, что в производстве обновленной "Мивины" будет использовать специальные сорта пшеницы, специи и подсолнечное масло украинского производства.

Nestle напомнила, что бренд "Мивина" основал категорию вермишели быстрого приготовления в Украине 25 лет назад, и теперь первым запустил обновление данного продуктового сегмента.

Как сообщалось, Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания с штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания имеет 376 фабрик в 84 странах, и выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и пр. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Бизнес Nestlé в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Наиболее известные украинские бренды компании - "Свиточ", "Торчин" и "Мивина".

Теги: #мивина #nestle
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