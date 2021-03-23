UNIT.City и импортер BMW в Украине запускают пилот каршеринга электромобилей для резидентов парка

Инновационный парк UNIT.City совместно с официальным импортером BMW и MINI в Украине "АВТ Бавария", запускают сервис U.Go – новую модель краткосрочной аренды (каршеринга) электромобилей для резидентов парка, сообщила пресс-служба компании-импортера.

Согласно сообщению, UNIT.City выступает в качестве тестового полигона в рамках этого пилотного проекта, а Киев стал первым городом, где будет протестирована новая модель каршеринга.

Сейчас воспользоваться сервисом могут резиденты и сотрудники парка UNIT.City, у которых есть водительское удостоверение и опыт управления автомобилем более двух лет.

Чтобы взять авто (BMW i3 или MINI Cooper SE) необходимо верифицироваться с помощью диджитал-ассистента UNIT.City, забронировать электромобиль и в указанное время забрать ключи в Центре резидентов. После каждой поездки автомобили возвращаются в парк и проходят полную санобработку.

Первые два часа пользования авто – бесплатные, последующие оплачивает компания, в которой резидент (199 грн – третий час, каждый следующий - 499 грн).

"Когда UNIT.City будет достроен, это будет место без машин. У нас будут перехватывающие хабы, а таким сервисом, как U.Go, смогут пользоваться все резиденты парка. Для бизнеса это будет актуально днем, для тех, кто будет жить здесь - утром или вечером. По прогнозам, к 2025 году доля экономики шеринга в общей выручке компаний по всему миру достигнет 50%, хотя еще в 2013 году она составляла всего 5%. Поэтому проект станет мощным бустом для экосистемы UNIT.City", - цитирует пресс-служба управляющего партнера UNIT.City Константина Евтушенко.

По словам генерального директора BMW и MINI Украина Эрика Бернингема, BMW Group – один из новаторов каршеринга премиум-класса по всему миру, запустив свой бренд DriveNow еще в 2011 году.

"До 2017 года BMW Group достигла более 1 млн зарегистрированных активных пользователей каршеринга, и сегодня после ребрендинга в компании ShareNow обслуживаются более 4 млн зарегистрированных пользователей с 14 тыс. автомобилями в 18 городах. Мы считаем, что с помощью U.Gо сможем привлечь новых клиентов, которые не задумывались о владении личным автомобилем и внести вклад в устойчивое развитие мобильности Киева", - отметил он.

Инновационный парк Unit.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. Его резидент – холдинговая компания UFuture, которая объединяет бизнес- и социальные проекты бизнесмена Василия Хмельницкого.

"АВТ Бавария" работает на украинском рынке более 23 лет. Согласно отчетности на ее сайте, в 2019 году доход от реализации составил 3 млрд 853 млн грн, чистая прибыль – 263 млн грн.