Администрация Байдена разрабатывает новый план поддержки экономики объемом $3 трлн - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план инфраструктурных расходов и экономических инициатив, объем которого может составить $3 трлн.

Он будет включать в себя ключевые цели, поставленные Байденом в рамках предвыборной кампании, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Первое предложения касаются развития системы дорог и мостов, а также других инфраструктурных проектов, и будут включать многие из инициатив Байдена по борьбе с изменением климата. Далее последуют меры, касающиеся образования и других приоритетных для новой администрации направлений.

Процесс принятия пакетов мер может оказаться непростым на фоне разногласий в Конгрессе. Ожидается, что Байден ответит на вопросы журналистов относительно деталей своих инициатив на этой неделе, при этом источники отмечают, что его предложения являются предварительными.

"Эти обсуждения продолжаются, поэтому любые предположения по поводу будущих экономических инициатив являются преждевременными и не отражают точку зрения Белого дома", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Объем нового пакета мер с большой вероятностью вызовет недовольство республиканцев, которые сопротивлялись принятию предыдущего пакета объемом $1,9 трлн, назвав его слишком дорогостоящим, пишет WSJ.

Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, выступая в Сенате на этой неделе, раскритиковал идею о включении других приоритетов Демократической партии в пакет инфраструктурных мер.

"Говорят, что в следующие несколько месяцев может быть представлена так называемая "инфраструктурная" инициатива, которая на самом деле может оказаться Троянским конем и привести к масштабному повышению налогов и другим мерам левого толка, убивающим рабочие места", - сказал он.

Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена обсуждают повышение корпоративного налога и ряд других мер, направленных на компенсацию расходов, связанных с инициативами.

Байден, как ожидается, прокомментирует свои цели в ходе первой официальной пресс-конференции в четверг и первого выступления на совместной сессии в Конгрессе в ближайшие недели.