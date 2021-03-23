Украинские банки в январе-феврале сократили прибыль в 2,5 раза - НБУ

Платежеспособные банки Украины в январе-феврале 2021 года получили 6,491 млрд грн чистой прибыли, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (15,877 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, доходы банков за два месяца текущего года сократились в 1,3 раза против показателя за аналогичный период прошлого года – до 35,089 млрд грн. В частности, результат от переоценки и от операций купли-продажи был отрицательным и составил 3,856 млрд грн, в то время как за аналогичный прошлогодний период он был положительным и составил 7,865 млрд грн.

В то же время комиссионный доход вырос на 15,9% – до 12,379 млрд грн

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-февраль 2021 года сократились на 5,8% по сравнению с этим показателем 2020 года – до 28,598 млрд грн, в том числе отчисления в резервы – на 21,9%, до 1,048 млрд грн. В то же время комиссионные расходы выросли на 26,5% – до 4,715 млрд грн,

Как сообщалось, украинские банки в 2020 году сократили чистую прибыль на 29% – до 41,3 млрд грн, однако в четвертом квартале спад составил 63% из-за повышенных отчислений в резервы.