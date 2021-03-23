Экономика

13:58 23.03.2021

Через месяц Украина получит предварительные результаты оценочной миссии в рамках переговоров о "промышленном безвизе" - Стефанишина

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Через месяц Украина получит предварительные результаты оценочной миссии в рамках переговоров о "промышленном безвизе" - Стефанишина

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что через месяц Украина получит предварительные результаты оценочной миссии в рамках переговоров о соглашении ACAA - "промышленного безвиза".

"Важно, что в этом году начала работу долгожданная миссия в рамках подписания соглашения ACAA и введения так называемого "промышленного беззвиза". Уже через месяц мы будем иметь предварительные результаты такой оценки, и смело, со следующего года сможем начать соответствующие переговоры", - сказала Стефанишина в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Также по ее словам, в ближайший месяц Украина начнет официальные переговоры относительно либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации.

Кроме того, Стефанищина отметила, что в конце апреля начнется официальный диалог относительно привлечения Украины к европейскому "зеленому курсу".

Теги: #стефанишина #безвиз #промышленность
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