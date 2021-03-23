Экономика

13:05 23.03.2021

"Эпицентр К" вводит новый диджитал-сервис обратной связи для клиентов ТЦ

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"Эпицентр К" вводит новый диджитал-сервис обратной связи для клиентов ТЦ

ООО "Эпицентр К" (Киев) вводит новый диджитал-сервис обратной связи с помощью QR-кодов для клиентов торговой сети.

Как сообщила пресс-служба компании, ранее сервис был доступен только для корпоративных клиентов b2b-сегмента, однако с марта 2021 года началось его тестирование для всех клиентов сети.

"Этот сервис - достаточно действенный инструмент персонализированного реагирования на проблемы, возникающие у покупателей в конкретном ТЦ. За время его тестирования мы увидели, как можно максимально упрощать потребительский фидбек и повышать эффективность коммуникации покупателей с сотрудниками сети", – цитируется в пресс-релизе заместитель генерального директора, директор розничной торговли "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Так, в ТЦ "Эпицентр" по ул.Братиславской, 11 и ул.Григоренко, 40 в торговых залах разместили QR-коды для возможности оставить отзыв, надиктовать аудиосообщение, прикрепить фото. Сервис передает информацию непосредственно в торговый центр, где был оставлен отзыв.

Система позволяет клиентам получить персонализированный ответ, а контроль за реагированием на отзывы и предложения осуществляет непосредственно руководство ТЦ, отмечают в компании.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на март 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #qr_код #эпицентр
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