"Донбассэнерго" в 2020г получило чистую прибыль 29,1 млн грн

ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль 29 млн 90,243 тыс. грн против 69,997 млн грн чистого убытка в 2019-м.

Об этом говорится в запланированной на 26 апреля 2021 года повестке собрания акционеров генкомпании.

Согласно ей, акционеры рассмотрят два варианта распределения прибыли: направить на выплату дивидендов 30% (8 млн 727,073 тыс. грн) или 50% (14 млн 545,122 тыс. грн) от полученной в 2020 году прибыли.

Оставшуюся часть прибыли (70-50%) предложено направить в фонд развития производства.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.