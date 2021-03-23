Экономика

11:59 23.03.2021

ПриватБанк будет запрашивать IBAN получателя при пополнении бизнес-карт

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ПриватБанк будет запрашивать IBAN получателя при пополнении бизнес-карт

Государственный ПриватБанк (Киев) в связи с требованиями финансового мониторинга установил новые правила пополнения бизнес-карт и счетов, в частности при создании платежей на пополнение бизнес-карточек на любую сумму через "Приват24 для бизнеса" или терминалы самообслуживания плательщик будет должен ввести все обязательные реквизиты получателя, в том числе IBAN-номер счета.

Согласно сообщению пресс-служба банка во вторник, ПриватБанк не сможет принять платеж из другого банка на пополнение бизнес-карточек клиентов ПриватБанка на сумму свыше 30 тыс. грн в месяц.

Банк рекомендует использовать для такого пополнения IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка.

В банке добавили, что все бизнес-клиенты могут принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации ПриватБанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (568,244 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #приватбанк #iban
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