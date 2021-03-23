Экономика

11:05 23.03.2021

Цены на частные усадьбы под Львовом снизились на 3-4% - АСНУ

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Цены на частные усадьбы под Львовом снизились на 3-4% - АСНУ

В пригороде Львова с начала 2021 цены на частные усадьбы снизились в среднем на 3-4%, сообщил председатель Львовского регионального отделения АСНУ Андрей Борисов агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, стоимость отремонтированного дома с приусадебным участком составляет около $500 за кв. м, в состоянии "от застройщиков", без внутренней отделки – в среднем $390-400 за кв.м.

При этом стоимость земли в самом Львове под застройку крайне высока.

"Земельные участки в черте города, особенно под жилую застройку, слишком переоценены. Стоимость такой земли в зависимости от расположения составляет от $25 до $55 тыс. за сотку. Однако такие земельные участки довольно специфические и не совсем устраивают застройщиков, и полностью "законных" участков слишком мало. Поэтому в этом сегменте с начала года продолжается временная пауза", - сказал он.

Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. На сегодняшний день членами АСНУ уже есть более 2000 профессиональных риэлторов, а отделения открыты практически во всех областях Украины.

Теги: #львов #асну #недвижимость
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