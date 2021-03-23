Экономика

09:44 23.03.2021

Райффайзен Банк Аваль планирует дивиденды за 2020г 2,04 млрд грн и отказ от Аваля в названии

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Райффайзен Банк Аваль планирует дивиденды за 2020г 2,04 млрд грн и отказ от Аваля в названии

Райффайзен Банк Аваль (РБА, Киев) намерен направить 2 млрд 37,42 млн грн или половину чистой прибыли, полученной в 2020 году (4 млрд 74,83 млн грн) на выплату дивидендов, а вторую половину – на увеличение резервного фонда.

Соответствующее распределение чистой прибыли предлагается утвердить на собрании акционеров 23 апреля, свидетельствует его повестка в системе раскрытия НКЦБФР.

Согласно ей, собственники привилегированных акций (всего выпущено 50 млн таких акций) получат, как и четыре предыдущих года, 0,7 млн грн, а остальное – собственники простых именных (всего выпущено 61 млрд 495 млн 162,58 тыс. таких акций), что составит 33,12% к номиналу (0,1 грн) или около 3,3 копеек на акцию.

Это меньше, чем четыре предыдущих года, когда дивиденды по простым акциям колебались в пределах 57,9-69,5% от номинала, в частности, за 2019 год они были выплачены в размере 69,5%, за 2018 – 57,9%, за 2017 – 69,02% и за 2016 – 59,01%.

На Украинской бирже по итогам 22 марта акции РБА котировались по курсу 0,45 грн, объявление таких дивидендов привело к падению курса акций на 9,1%.

Помимо того в повестку дня собрания внесено утверждение нового официального названия банка – Райффайзен Банк.

Акционеры также планируют переизбрать наблюдательный совет банка и расширить его состав с восьми до девяти человек за счет за счет увеличения числа независимых членов с двух до трех: вместе с экс-министром экономики Павлом Шереметой и исполнительным директором Европейской бизнес-ассоциации Анной Деревянко им может стать Алексей Гринченко. Гринченко работал в банковской системе с 1991 года, в частности, в начале карьеры был заведующим сектором корреспондентских отношений в отделе валютных операций Национального банка Украины, затем долго работал в о французской банковской группе "Креди Лионе", а в 2001 году возглавил отдел корпоративных клиентов, а в 2002-м – управление корпоративных клиентов РБА, курировал филиальную сеть банка. В 2019 году правительство утвердило его независимым членом набсовета Ощадбанка, однако его кандидатуру на этом посту отклонил Нацбанк.

Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. На 30 сентября 2020 года крупнейшими акционерами его были Raiffeisen Bank International с 68,27% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%. Еще 1,19% принадлежали другим юрлицам и 0,54% – физлицам. За 9 месяцев доля физлиц выросла на 0,02 процентного пункта за счет продажи банком выкупленных акций и продажи Raiffeisen Bank International 0,01% акций.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов РБА занимал 5-е место (113,628 млрд грн) среди 73 действовавших банков.

Теги: #райффайзенбанк #дивиденды #прибыль
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