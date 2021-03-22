Экономика

20:01 22.03.2021

Укргазбанк расширил "зеленое" финансирование на медицину, управление отходами и системы хранения энергии

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Укргазбанк расширил "зеленое" финансирование на медицину, управление отходами и системы хранения энергии

Подконтрольный государству Укргазбанк, 35% кредитного портфеля которого составляют "экопроекты", в частности, возобновляемой энергетики и энергоэффективной модернизации, расширил сферу "зеленого" финансирования на новые направления: медицина, управление отходами, системы хранения энергии, повышение эффективности водопользования и проекты когенерации.

"Новые направления мы будем развивать вместе с нашим партнером IFC. Средства, выделенные в рамках кредитного соглашения, будут направлены на финансирование именно таких проектов", – говорится в пресс-релизе банка на его сайте.

Как сообщалось, в конце января 2021 года Международная финансовая корпорация (IFC) и Укргазбанк подписали договор о выделении банку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в 20% долю в капитале.

Финучреждение напомнило, что рамках "зеленого" финансирования речь идет о кредитовании по льготным ставкам.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2021 года Укргазбанк по размеру общих активов (151,403 млрд грн) занимал 4-е место.

Теги: #укргазбанк #виэ
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