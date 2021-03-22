Экономика

17:20 22.03.2021

Ощадбанк перевел члена правления Буца на пост директора генерального департамента по управлению рисками

1 мин читать
Ощадбанк перевел члена правления Буца на пост директора генерального департамента по управлению рисками

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) перевел члена правления Дмитрия Буца на должность директора генерального департамента по управлению рисками после несогласования его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ), сообщила пресс-служба банка в понедельник.

Согласно сообщению, соответствующее решение набсовет принял 19 марта.

Как сообщалось, наблюдательный совет Ощадбанка 27 ноября 2020 года назначил членом правления учреждения, директором генерального департамента по управлению рисками Дмитрия Буца сроком на пять лет.

По информации банка, с 2014 года Буц работал в Правэкс Банке директором департамента финансовой реструктуризации главного управления риск-менеджмента, а с 2016 – директором департамента реструктуризации розничного сегмента и сегмента МСП и управления активами главного управления риск-менеджмента.

Указывалось, что с февраля 2018 года по ноябрь 2020-го он занимал должность заместителя директора департамента - начальника управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержки ликвидности департамента сопровождения кредитов в Национальном банке Украины.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #правление #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:58 22.03.2021
Рожкова назвала тревожным сигналом отказ НБУ согласовать члена правления Ощадбанка Буца

Рожкова назвала тревожным сигналом отказ НБУ согласовать члена правления Ощадбанка Буца

16:49 18.03.2021
Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

Членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал сын экс-владельца "1+1" Роднянский

11:47 16.03.2021
Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

19:06 04.03.2021
Экс-глава правления банка "Кредит-Днепр" Малинская будет отвечать за управление изменениями Ощадбанка

Экс-глава правления банка "Кредит-Днепр" Малинская будет отвечать за управление изменениями Ощадбанка

18:12 25.02.2021
Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

15:39 25.02.2021
Ощадбанк открыл 12 ипотечных центров в 10 областях Украины

Ощадбанк открыл 12 ипотечных центров в 10 областях Украины

18:10 18.02.2021
Ощадбанк и "Сингента" заключили партнерскую программу для кредитования агропроизводителей

Ощадбанк и "Сингента" заключили партнерскую программу для кредитования агропроизводителей

12:48 17.02.2021
Ощадбанк выставил на продажу два земельных участка в Обуховском районе

Ощадбанк выставил на продажу два земельных участка в Обуховском районе

14:23 12.02.2021
Ощадбанк имеет лучший платежный офлайн-сервис для бизнеса - PaySpace Magazine Awards 2020

Ощадбанк имеет лучший платежный офлайн-сервис для бизнеса - PaySpace Magazine Awards 2020

12:45 11.02.2021
Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", соответствующее письмо направлено в АРМА

Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил выплачивать руководителям ГП вознаграждение за содействие приватизации

ПУМБ направил на дивиденды 1,3 млрд грн – половину чистой прибыли 2020 г.

ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат

"ДТЭК КЭС" прекращает выполнение плановых ремонтов в столице на период карантина

"Интергал-Буд" компенсирует разницу в тарифах на э/э для неподключенных к коммунальным сетям ЖК

Минэкономики предлагает запретить НБУ устанавливать сроки расчетов операций при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы

Убытки в сфере водных ресурсов в 2020 г. составили 188 млн грн - Госэкоинспекция

В черкасском ТРЦ Lubava откроется магазин LC Waikiki

Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Законодатель урегулировал возможность взимать балансовую стоимость за невозврат оборудования с уволенного дистанционного работника – юрист

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА