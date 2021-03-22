Ощадбанк перевел члена правления Буца на пост директора генерального департамента по управлению рисками

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка (Киев) перевел члена правления Дмитрия Буца на должность директора генерального департамента по управлению рисками после несогласования его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ), сообщила пресс-служба банка в понедельник.

Согласно сообщению, соответствующее решение набсовет принял 19 марта.

Как сообщалось, наблюдательный совет Ощадбанка 27 ноября 2020 года назначил членом правления учреждения, директором генерального департамента по управлению рисками Дмитрия Буца сроком на пять лет.

По информации банка, с 2014 года Буц работал в Правэкс Банке директором департамента финансовой реструктуризации главного управления риск-менеджмента, а с 2016 – директором департамента реструктуризации розничного сегмента и сегмента МСП и управления активами главного управления риск-менеджмента.

Указывалось, что с февраля 2018 года по ноябрь 2020-го он занимал должность заместителя директора департамента - начальника управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержки ликвидности департамента сопровождения кредитов в Национальном банке Украины.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.