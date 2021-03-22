"ДТЭК КЭС" прекращает выполнение плановых ремонтов в столице на период карантина

"ДТЭК Киевские электросети" прекратил выполнение плановых ремонтов на энергообъектах столицы на период карантинных ограничений до 9 апреля, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"До 9 апреля все плановые работы, требующие временного обесточивания жителей Киева, отменены. Будут осуществляться только меры по восстановлению электроснабжения в результате аварийных ситуаций, присоединения новых потребителей к электрической сети во исполнение договорных условий и работы, которые не требуют отключения от сети", - указано в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что наличие качественного и бесперебойного электроснабжения в условиях карантина – единственная возможность работать и учиться дистанционно. Поэтому компания приняла решение об изменении графика выполнения собственной ремонтной программы-2021 в Киеве.

Сейчас выполняются только работы по подключению к сети новых абонентов, которые ранее заключили договоры с энергокомпанией, и плановые ремонты, которые не предусматривают временного обесточивания клиентов.

Как сообщалось, "ДТЭК Киевские электросети" планирует вложить в развитие электросетевой инфраструктуры Киева в этом году более 645 млн грн, что на треть больше по сравнению с 2018-2020 годами благодаря внедрению с 1 января 2021 года стимулирующего тарифообразования.

Компания в текущем году планирует направить инвестиции в реконструкцию подстанций, распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий, развитие системы разумных сетей (Smart Grid), а также внедрение современного клиентского сервиса.

Кроме того, она планирует повысить качество обслуживания клиентов за счет модернизации оборудования и программного обеспечения контакт-центра и использования современных дистанционных каналов и сервисов.

"ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия "ДТЭК Сети" обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.