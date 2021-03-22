Экономика

16:17 22.03.2021

"Интергал-Буд" компенсирует разницу в тарифах на э/э для неподключенных к коммунальным сетям ЖК

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"Интергал-Буд" компенсирует разницу в тарифах на э/э для неподключенных к коммунальным сетям ЖК

Строительная компания "Интергал-Буд" намерена компенсировать разницу в тарифах на электроэнергию для жителей жилых комплексов, которые подключены к сетям, не принятым на баланс коммунальных предприятий.

"Будем компенсировать разницу в тарифах, начиная с февраля 2021 года и до момента получения прямых договоров с поставщиком услуг. Для "Интергал-Буд" расходы на компенсацию составят около 3 млн грн/мес. Это значительная сумма, но мы не можем допустить социального напряжения среди жителей наших домов", – цитируется в сообщении пресс-службы коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Так, тариф на электроэнергию для жителей таких домов составит 1,68 грн/кВт-ч вместо 3,04 грн/кВт-ч.

В компании рассчитывают на решение вопроса с подключением и передачей на баланс сетей до конца года, если соответствующие законодательные изменения будут рассмотрены в апреле-мае.

"Мы ведем работу с законодателями, монополистами, профильными государственными структурами, чтобы они внесли поправки в действующее законодательство и сделали процедуры подключения к сетям и передачи на баланс проще и понятнее. На апрель-май нам обещают сдвиги в этом вопросе. Учитывая длительность утверждения законодательных изменений, надеемся, что проблема будет снята не позднее конца текущего года", – отметила Лаевская.

Строительная компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область и другие регионы страны). В столице реализовано десять жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.

Теги: #недвижимость #интергал_буд #компенсация #тарифы
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