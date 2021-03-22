Минэкономики предлагает запретить НБУ устанавливать сроки расчетов операций при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает Кабинету министров запретить Национальному банку Украины (НБУ) устанавливать предельные сроки расчетов операций по экспорту и импорту товаров при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы в соответствующем году.

Указанные изменения содержатся в проекте правительственного постановления, который размещен на сайте министерства в понедельник.

Проект содержит изменения к Государственной программе стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, на 2020-2022 годы.