Экономика

16:14 22.03.2021

Минэкономики предлагает запретить НБУ устанавливать сроки расчетов операций при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает Кабинету министров запретить Национальному банку Украины (НБУ) устанавливать предельные сроки расчетов операций по экспорту и импорту товаров при условии негативного влияния на сбалансированность бюджетной системы в соответствующем году.

Указанные изменения содержатся в проекте правительственного постановления, который размещен на сайте министерства в понедельник.

Проект содержит изменения к Государственной программе стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, на 2020-2022 годы.

Теги: #нбу #минэкономики
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