Экономика

15:55 22.03.2021

Убытки в сфере водных ресурсов в 2020 г. составили 188 млн грн - Госэкоинспекция

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Убытки в сфере водных ресурсов в 2020 г. составили 188 млн грн - Госэкоинспекция

Государственная экологическая инспекция в 2020 году составила 3,77 тыс. протоколов об административных нарушениях в сфере водных ресурсов, которые нанесли экосистеме суммарный ущерб на 188 млн грн, сообщило ведомство на сайте в понедельник.

"По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - отметил глава ведомства Андрей Мальованый.

По его данным, Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды из-за сброса опасных веществ, недостаточного очищения стоков и засорения рек.

Мальованый уточнил, что в мире 3,6 млрд человек страдают от нехватки питьевой воды вследствие изменения климата и загрязнения рек, а к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 млрд жителей Земли.

"Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - подытожил он.

Как сообщалось, Госэкоинспекция с 1 января 2021 года начала контролировать достоверность отчетов о выбросах парниковых газов, эта функция закреплена за ведомством законом "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".

Теги: #госэкоинспекция #вода
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