Рожкова назвала тревожным сигналом отказ НБУ согласовать члена правления Ощадбанка Буца

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова назвала тревожным сигналом отказ комитета по вопросам надзора НБУ согласовать Дмитрия Буца на должность члена правления государственного Ощадбанка (Киев) после рекомендации его кандидатуры квалификационной комиссией Нацбанка.

"Комитет по вопросам надзора не прислушался к рекомендации (квалификационной – ИФ) комиссии и, как пишут СМИ, не согласовал Дмитрия Буца. Трудно сказать, какие были аргументы у членов комитета при принятии этого решения. Но, похоже, или комитет "изменился", или что-то в процессах изменилось. Тревожный сигнал", – написала она в Facebook в понедельник.

Рожкова добавила, что большинство членов комитета являются членами квалификационной комиссии.

Как сообщалось, наблюдательный совет Ощадбанка 27 ноября 2020 года назначил членом правления учреждения, директором генерального департамента по управлению рисками Дмитрия Буца сроком на пять лет.

По информации банка, с 2014 года Буц работал в Правэкс Банке директором департамента финансовой реструктуризации главного управления риск-менеджмента, а с 2016 – директором департамента реструктуризации розничного сегмента и сегмента МСП и управления активами главного управления риск-менеджмента.

Указывалось, что с февраля 2018 года по ноябрь 2020-го он занимал должность заместителя директора департамента - начальника управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержки ликвидности департамента сопровождения кредитов в Национальном банке Украины.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.