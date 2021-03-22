Шмыгаль поручил разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, прекратившим деятельность из-за ужесточения карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения "красного" уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

"Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

В связи с этим премьер поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за усиления карантина в их населенном пункте.