Витренко усилил экспертный совет при Минэнерго специалистами по геологии и добыче углеводородов

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко расширил экспертный совет при министерстве специалистами по геологии, запасам и добыче углеводородов.

Согласно приказу №28 от 18 марта 2021 года, обнародованному на сайте министерства, в состав введены эксперт Госкомиссии Украины по запасам полезных ископаемых Александр Педай, доценты Ивано-Франковского национального технического университета Андрей Ярема и Тарас Здерка, доктор технических наук (разработка нефтяных и газовых месторождений) Дмитрий Егер, член Украинской нефтегазовой академии Петр Чепиль, исполнительный директор Украинской энергетической ассоциации Алексей Шульга.

Также в состав совета вошли геолог ЧАО "Природные ресурсы" Олег Стечак, советник главы ООО "Оператор ГТС Украины" Александр Ковалко, представители ООО "НВФ "Гера Лтд" Владимир Щербина, Андрей Яковлев и Андрей Маланчук, эксперт по добыче углеводородов Николай Коляда, президент "Надраспецтехнология" Иван Зезекало.

В то же время из состава экспертного совета выведены Сергей Чех и Юлия Рыбак.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в 2020 году заявил о намерении прирастить новые ресурсов углеводородов и с этой целью увеличил роль геологического направления в структуре группы, Увеличить добычу "Нафтогаз" планирует путем инвестирования в глубокое бурение, нетрадиционный газ, в т.ч. газ из плотных коллекторов (tight gas), и морской шельф.

"Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза. В 2026-2030 гг. инвестиции должны составить $14,1 млрд.

При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года должна превысить инвестиции в уже разведанные. Группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.

На сегодня "Нафтогаз" располагает 254 млрд куб. м разведанных запасов газа и 157 млрд куб. м условных и перспективных, а в 2025 году планирует нарастить их до 250 млрд куб. м разведанных и 500 млрд куб. м условных и перспективных.

Согласно данным платформы прозрачности ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,742 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му). Валовая добыча государственной "Укргазвыдобування" в 2020 году составила 14,23 млрд куб. м, "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова – 1,84 млрд куб. м, "Укрнафта"– 1,162 млрд куб. м, "Укрнафтобуриння" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника – 725,4 млн куб. м, Smart Energy Вадима Новинского – 400,6 млн куб. м, ПГНК – 238,9 млн куб. м, группы "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – 204 млн куб. м, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – 203 млрд куб. м. Burisma Group Николая Злочевского на середину марта так и не обнародовала данные по добыче за прошлый год.