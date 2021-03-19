Экономика

19:03 19.03.2021

ВИЭ-генерация не может рассчитывать на компенсацию ограничений выработки в ближайшее время – глава АСЭУ

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ВИЭ-генерация не может рассчитывать на компенсацию ограничений выработки в ближайшее время – глава АСЭУ

Объекты генерации электроэнергии из возобновляемых источников не рассчитывают на получение компенсаций за ограничения выработки по командам диспетчера НЭК "Укрэнерго", поскольку не решен вопрос источника финансирования таких компенсаций, сообщил глава Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.

"В правовом смысле вопросы компенсации урегулированы – в прошлом году утверждены соответствующий порядок и методика. В чем проблема? В позиции "Укрэнерго", которое акцентирует на том, что в ее тарифе не заложены на это средства", – сказал он в интервью интернет-порталу "Энергореформа".

По его словам, для дальнейшего урегулирования вопроса расходы на компенсацию необходимо предусмотреть в тарифе ОСП, или же "Укрэнерго" может брать эти средства из уже заложенных в расходы на балансирование системы.

"Думаю, единоразово этот вопрос можно было бы решить также с помощью целевых кредитов для "Укрэнерго". Подсчитать объемы долгов по компенсациям на определенную дату, и закрыть их с помощью кредитных средств. То есть оплатить долги, а дальше уже выработать четкий алгоритм действий", – разъяснил Семенишин.

При этом он отметил, что у рынка нет обобщенных данных по объему компенсаций ограничений выработки СЭС, начавшихся в 2020 году, и ВЭС, которые начались годом ранее, но они "точно есть у "Укрэнерго".

"Эти суммы обобщить очень сложно, но, очевидно, они исчисляются десятками миллионов гривень", – предположил он.


Полный текст интервью с Артемом Семенишиным будет опубликован на интернет-портале Энергоерформа.

Теги: #виэ #ограничения
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