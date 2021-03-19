Экономика

18:50 19.03.2021

Работники Азовского судоремонтного просят президента сохранить предприятие

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Работники Азовского судоремонтного просят президента сохранить предприятие

Работники Азовского судоремонтного завода (АСЗР, ООО "СРЗ", Мариуполь) обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить предприятие и помочь ему возобновить работу после того, как 1 февраля этого года была запрещена швартовка к его причалам, что привело процедуре банкротства.

"Единственный способ сохранить трудовой коллектив … и предприятие стратегического значения для страны – это выполнить прозрачно и в самый короткий срок процедуру передачи ЦИК АСРЗ на баланс государственного предприятия "АСРЗ", возобновить работу предприятия уже на балансе государства и трудоустроить весь коллектив в государственное предприятие", -- говорится в письме, копия которого передана агентству "Интерфакс-Украина".

Его авторы считают незаконным распоряжение капитана Мариупольского морского порта Александра Дружинина от 1 февраля о запрете швартовки к причалам целостного имущественного комплекса (ЦИК) АСЗР, находящимся на балансе ООО "СРЗ".

"Эти действия привели к полной остановке деятельности ООО "СРЗ" и сделали невозможным выполнение предприятием своих контрактных обязательств перед клиентами и социальных обязательств перед трудовым коллективом", -- отмечается в документе.

Согласно ему, в таких условиях ООО "СРз" было вынуждено начать процедуру банкротства и огласить про сокращение всего трудового коллектива.

"Работа предприятия полностью остановлена и запусить его деятельность наново – очень сложный процесс", -- констатируется в письме.

Его авторы указывают, что на предприятии занято свыше 500 специалистов, в том числе узкопрофильных процессий, благодаря которым АСРЗ единственный на Азовском побережье может выполнять сложные ремонты судовых корпусов и винто-рулевого комплекса, а также - электрических, механических и электрорадиомонтажных систем жизнеобеспечения судов.

Работники напоминают, что в 2020 году предприятие отремонтировало 33 судна, в том числе государственного флота Бердянского морского торгового порта и Бердянского филиала АМПУ, Мариупольского морского торгового порта и Мариупольского филиала АМПУ, госпредприятия "Дельта Лоцман", корабельно-катерного отряда морской охраны, ВСУ, базы которых размещаются в Азовском море.

Ранее сообщалось, что АСРЗ в минувшем году также изготовил 24 грейфера и перегрузил 250,5 тыс. тонн грузов.

Азовский судоремонтный завод является крупнейшим в акватории Азовского моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении, судостроении и перевалке. Завод осуществляет строительство, ремонт судов, а также занимается перевалкой грузов на собственных причалах.

В 2003 году ФГИ передал ЦИК ГП "АСРЗ" в аренду ООО "СРЗ". С 2010 года предприятие находилось под управлением ООО "Управляющая компания "Мариупольская инвестиционная группа".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 13 марта 2021 года 100%-ным собственником ООО "СРЗ" является компания Mariupol Investments Limited (Кипр), бенефициаром является физлицо Светлана Савчук (Монако).

ФГИ на днях сообщил, что 26 февраля состоялась первая встреча представителей ООО "СРЗ" с руководством Фонда относительно приема-передачи ЦИК АСРЗ на баланс ГП "АСРЗ". ФГИ указал, что в настоящее время проводит процесс возврата ЦИК АСРЗ на баланс одноименного госпредприятия.

Теги: #азов #мариуполь #судоремонтный_завод
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