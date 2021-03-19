Экономика

17:49 19.03.2021

Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель

2 мин читать
Нефть дорожает, но может завершить неделю падением на 8%, Brent - $63,74 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу.

Однако итогам недели они могут продемонстрировать максимальное падение с октября - более чем на 8%, отмечает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:02 КСК в пятницу составляет $63,74 за баррель, что на $0,46 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,56 за баррель, что на $0,56 (0,93%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало укрепление доллара, а также новости о замедлении вакцинации в некоторых странах, отмечает Bloomberg. Ранее ряд европейских стран приостановили использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Некоторые из них, включая Германию, Францию и Италию, объявили о возобновлении использования препарата.

Помимо этого, опасения инвесторов вызывает растущая напряженность в отношениях США и России.

"Напряженность в отношениях США и России усиливается, и Вашингтон угрожает Москве санкциями, - приводит слова аналитика Blue Line Futures Филипа Штрайбле MarketWatch. - Один из способов, которым может ответить Россия, - ударить по американским сланцевым производителям, наводнив рынок нефтью".

Сырьевой аналитик UBS Group AG считает, что откат на нефтяном рынке был неизбежен. Однако, по словам эксперта, поскольку ОПЕК+ "придерживается осторожного подхода к производству, на рынке нефти должен наблюдаться дефицит предложения, и нефтяные цены снова восстановятся".

Аналитики Julius Baer также полагают, что нефтяной рынок находится в состоянии временной консолидации.

"Фундаментальные показатели практически не изменились, - сказал главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер. - Спрос на нефть в странах западного мира должен восстанавливаться вслед за экономикой, мерами ее поддержки, вакцинацией и ослаблением ограничительных мер".

Теги: #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:05 10.03.2021
Цены на нефть ускорили рост после данных о запасах в США

Цены на нефть ускорили рост после данных о запасах в США

09:18 05.03.2021
Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

Министр энергетики Саудовской Аравии: не важны цены на нефть, важен уровень коммерческих запасов

19:14 04.03.2021
ОПЕК+ разрешила ряду стран продлить срок компенсации недосокращенных объемов добычи до конца июля

ОПЕК+ разрешила ряду стран продлить срок компенсации недосокращенных объемов добычи до конца июля

17:42 19.02.2021
Нефть сократила потери и может завершить неделю в "плюсе", Brent - $63,82 за баррель

Нефть сократила потери и может завершить неделю в "плюсе", Brent - $63,82 за баррель

17:24 16.02.2021
Нефтяные цены меняются разнонаправлено, Brent подешевела до $63,04 за баррель

Нефтяные цены меняются разнонаправлено, Brent подешевела до $63,04 за баррель

14:28 16.02.2021
Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

Банки спрогнозировали новый "суперцикл" на нефтяном рынке

17:20 12.02.2021
Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту

18:04 09.02.2021
Цены на нефть умеренно снижаются на фоне фиксации прибыли, Brent - $60,55 за баррель

Цены на нефть умеренно снижаются на фоне фиксации прибыли, Brent - $60,55 за баррель

18:03 04.02.2021
Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $58,15 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $58,15 за баррель

10:25 04.02.2021
Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель впервые почти за год

Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель впервые почти за год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшена на 30%" в течение 5 лет - Национальный совет реформ

МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

НБУ ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации – Рожкова

Рада приняла законопроекты о защите украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет реформ при президенте поддержал сокращение комиссии за эквайринг

ВИЭ-генерация не может рассчитывать на компенсацию ограничений выработки в ближайшее время – глава АСЭУ

Стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшена на 30%" в течение 5 лет - Национальный совет реформ

Работники Азовского судоремонтного просят президента сохранить предприятие

МАУ возобновляет полеты из Киева в Берлин, Вильнюс, Барселону и из Одессы в Стамбул

Минфин намерен заложить дефицит госбюджета на 2022г в 3,5% ВВП

Стартовало строительство новой дороги в Одесский морпорт - глава "Укравтодора"

Millstone&Co может увеличить долю в столичной "Профпереробке" до контрольной

"Эпицентр К" открывает обновленные ТЦ в Запорожье и Кропивницком

Bees Airline планирует к концу апреля запустить первый регулярный рейс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА